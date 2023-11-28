Спрос на красную рыбу вырос в связи с новогодними корпоративами

Гендиректор компании «Инарктика» (ранее «Русская аквакультура») Илья Соснов заявил об увеличении потребления лосося в 2023 году к показателю 2022-го, передает РБК.

Отмечается, что в первом полугодии текущего года рынок продемонстрировал рост на 33% в денежном выражении год к году, до 27 млрд руб., и на 26% — в натуральном (до 46 тыс. т).

Собеседник назвал декабрь наиболее прибыльным и самым напряженным месяцем для торговли лососем.

По его словам, фактором повышенного предновогоднего спроса на красную рыбу являются корпоративы.

«В прошлом году с этим похуже было по понятным причинам, а сейчас люди заказывают корпоративы: мясная тарелка, рыбная тарелка, вино, водка, красная рыба, красная икра», — подчеркнул он.