Минфин предложил ограничить содержание спирта в мороженом

Минфин России предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов.
«Минфин России подготовил проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%», – сообщается на сайте министерства.
В настоящее время спиртовая крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом ограничений на торговлю алкогольным мороженым не существует, и оно может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений, отметили в Минфине.
Подготовленным Минфином документом предлагается ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом, замороженных фруктовых десертах, щербетах, смесях для их приготовления и т.п., пояснили в министерстве.
Ранее специалисты назвали содержащие спирт «безалкогольные» продукты. Это, прежде всего, квас и кефир, которые являются продуктами двойного брожения – молочнокислого и спиртового.