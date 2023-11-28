Минфин предложил ограничить содержание спирта в мороженом

«Минфин России подготовил проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%», – сообщается на сайте министерства.

В настоящее время спиртовая крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом ограничений на торговлю алкогольным мороженым не существует, и оно может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений, отметили в Минфине.