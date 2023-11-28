Боррель назвал сроки согласования новых санкций ЕС против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз завершает работу над 12-м пакетом ограничительных мер против России. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, дипломат сделал заявление о ходе работы над санкциями во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель пояснил, что уже представил министрам 12-й пакет рестрикций. Он добавил, что постоянные представители входящих в ЕС государств обсуждают детали пакета.

Глава евродипломатии выразил надежду, что пакет будет рассмотрен 11 декабря на Совете министров иностранных дел ЕС.

Ранее сообщалось, что, по мнению глав государств и правительств ряда стран ЕС, представленный Брюсселем пакет является чрезмерно жестким.