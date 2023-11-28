На монетах ЦБ РФ могут появиться Минин и Пожарский

«Сейчас дизайн купюр посвящен не городам, а округам <...> шанс всегда есть, потому что меняется дизайн примерно с периодичностью раз в 30 лет <...> Вот мы как раз обсуждали Минина и Пожарского, как они выходили из Ярославля. Думаю, что будем выходить с такими инициативами», — поделился Евраев.