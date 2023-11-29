В сахалинской красной икре обнаружили живые личинки паразитов

В ходе проверки в сахалинской красной икре были обнаружены живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом со ссылкой на данные Россельхознадзора пишут «Известия».

В сахалинской красной икре нашли живые личинки
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В ведомстве уточнили, что личинки паразитов были найдены в сырье у предприятий «Сахрыбторг», ООО «Сах Голд Фиш», ООО РПК «Брайда». При этом в продажу такая икра не поступила, так как сырье для расфасовки было изъято на этапе экспертизы.

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«Были произведены отборы проб икры в ястыках (естественная рыбная оболочка – прим. ред.) от рыбы лососевых пород. В результате лабораторных исследований в трех случаях были обнаружены живые личинки паразитов», — рассказали в пресс-службе приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

При этом в Россельхознадзоре особо подчеркнули, что икра в ястыках является лишь сырьем, а на полки магазинов поступает только готовый пищевой продукт, прошедший переработку и ветеринарно-санитарную экспертизу.

«Потребителям можно рекомендовать приобретать продукцию у проверенных производителей, которые несут ответственность за качество и безопасность сырья, соблюдение ветеринарных-санитарных норм на каждом этапе производства», — подчеркнули в службе.

При этом такие личинки в икре и морепродуктах могут нанести серьезный ущерб здоровью человека, вызвав развитие острых язв с перфорацией и некрозом стенки желудка и кишечника. А нематоды способны поражать легкие, печень, головной мозг, органы зрения или слуха. При этом заражение паразитами требует длительного лечения.

В России подешевела развесная красная икра

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что икра является традиционным продуктом на новогоднем столе и в это время спрос на нее всегда увеличивается. Этим пользуются мошенники и недобросовестные предприниматели.

«Они могут продавать не просто зараженный личинками товар, а искусственную подделку. Например, в Тамбовской области в этом месяце было изъято около 2 т банок с фальсификатом икры», — заметил зампред совета, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщило, что в России зафиксирован существенный рост объема выпуска красной икры по сравнению с 2022-м годом. А ее стоимость значительно снизилась. В частности, как отмечалось, цены на икру горбуши в дальневосточном опте к середине ноября почти на 25% ниже, чем в 2022 году.

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