Перечислены мировые лидеры по экспорту шоколада

Германия сохранила статус главного мирового лидера по экспорту шоколада в мире по итогам первых девяти месяцев 2023. При этом Россия поднялась на 11 место, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, а также Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД.

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ФРГ удалось экспортировать в 2023 году шоколадной продукции на 3,84 миллиарда долларов. Данный уровень на 13% превышает значение 2022-го.

На второй строчке расположилась Бельгия — экспорт увеличился на 1%, до 1,77 миллиарда долларов. Нидерланды заняли третье место — страна нарастила за год экспорт на 18%, до 1,66 миллиарда долларов. Четвертую строчку заняла Польша с ростом в 10% (до 1,63 миллиарда долларов).

Затем идут Канада и Италия (+2 и -7% соответственно).

Также в десятке лидеров оказались Малайзия (+14%), США (-13%), Великобритания (+0,12%) и Швейцария (+16%).

Россия, поднявшись с 12-го места на 11-е, нарастила экспорт на 9%, до более чем 535 миллионов долларов. В общей сложности российского шоколада и шоколадных изделий было экспортировано 170 тысяч тонн.

Среди остальных стран, вошедших в список — Турция, Мексика, Австрия и Испания.