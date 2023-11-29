Финансовый омбудсмен похвалил Набиуллину за сохранение экономики РФ

«Насчёт ключевой ставки, мне кажется, что в общественном мнении сложилось неправильное представление. Ключевая ставка — это как температура больного. Центральный банк вынужден такую ставку назначать, потому что альтернатива — низкая ставка, но высокая инфляция. Представьте себе: инфляция 20%, а кредиты выдаются под пять. Такого сумасшедшего дома ни одна экономика не выдержит. Тут я на стороне ЦБ и считаю, что Набиуллина ведёт себя абсолютно адекватным образом. И при этом ещё выдерживает колоссальное давление со всех сторон, часто недобросовестное, когда такие псевдоспециалисты ни за что ни про что проклинают Центральный банк. Вместо того, чтобы хвалить его за то, что он справляется с такими тяжёлыми проблемами».