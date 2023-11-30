Стало известно о выгоде Норвегии от украинского конфликта

Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более 30 миллиардов долларов, передает газета NRK.

Автор напомнил, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине поток российского газа в Евросоюз (ЕС) прервался. Это привело к резкому скачку цен на газ и, как следствие, к росту доходов Норвегии, объяснил он. Журналист уточнил, что суммарная прибыль Осло в прошлом году составила 334 миллиарда крон (31,5 миллиарда долларов).

Эта сумма составила 27 процентов доходов от общего экспорта норвежского газа за год, если не считать поставок в Великобританию. Таким образом, 2022 год стал для норвежского газа выгодным и рекордным, указало издание.