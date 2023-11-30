Росстат изменит методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов

Росстат с 1 декабря введет новые формы отслеживания численности пенсионеров и назначенных им пенсий, пишет издание РБК , которое ссылается на приказ ведомства от 17 ноября.

Согласно документу, всего планируется ввести три формы федерального статистического наблюдения: № 94 (пенсии) - краткая - отражает данные о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения, № 94 (пенсии) - Н - содержит сведения о численности неработающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения и № 94 (пенсии) - Р - содержит данные о численности работающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения, а также о среднемесячной зарплате или ином доходе.