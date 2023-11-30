Депутат Госдумы допустил введение в России запрета на экспорт топлива

Если цены на топливо внутри России продолжат значительно возрастать, то вопрос о прекращении экспорта будет вновь поставлен перед правительством. Об этом заявил первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских .

Однако Ананских выразил надежду на то, что крупные российские нефтяные компании сами начнут ограничивать цены на внутреннем рынке. Такое решение позволить избежать введения ограничительных мер, заключил первый зампред по энергетике.

Согласно документу Росстата, с 21 по 27 ноября цены на бензин снизились в 36 регионах России, благодаря запрету на экспорт топлива. Наибольшее понижение цен было замечено в Красноярском крае — 1,1%, в то время как в Москве цены остались неизменными, а в Санкт-Петербурге упали на 0,1%. Однако в Астраханской, Владимирской и Тверской областях цены на бензин повысились на 0,3%, 0,2% и 0,1% соответственно. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает ограничить рост цен на автомобильный бензин, дизтопливо, прямогонный бензин, авиационный керосин в пределах прогнозируемого уровня инфляции, передает РАПСИ.