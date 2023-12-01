Россия уведомила Молдавию о некачественных фруктах перед ограничением экспорта

Молдавия получила несколько уведомлений о проблемах с качеством экспортируемой в Россию продукции растениеводства перед введением ограничений. Об этом сообщило Агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

"За последние два месяца агентство получило восемь уведомлений от российских властей, три из них - в период с 24 по 29 ноября", - говорится в сообщении. Вместе с тем агентство считает запрет необоснованным. "Решение российских властей противоречит международным фитосанитарным принципам и не основано ни на каких реальных аргументах", - отметили в агентстве.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 4 декабря вынужден вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз растительной подкарантинной продукции, включая овощи и фрукты, из Молдавии. Тогда уточнялось, что запрет вводится из-за обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России.

В августе 2022 года Россельхознадзор временно ограничивал ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску тогда обвинял Москву в давлении, однако в российском ведомстве отвергли политическую подоплеку в этом решении.