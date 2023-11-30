Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии

« Россельхознадзор вынужден вернуться к ограничениям, введённым в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года ведомство временно ограничивало ввоз в нашу страну растительной продукции из 31 района Молдавии. Министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску сообщил, что, по мнению властей республики, введённый Москвой запрет на ввоз фруктов и овощей имеет политическую подоплёку. В России эти обвинения отвергли.