Киевский аналитик подсчитал потери Украины от польской блокады

Украинский политический аналитик Дмитрий Спивак заявил, что финансовые потери Украины от блокады польских дальнобойщиков на границе достигают €1 млрд. Его слова передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — утверждает он.

При этом зампрезидента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин говорил, что общие потери республики от пограничной автоблокады Польши составили €400 млн евро.

Польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. В заторе на границе Польши и Украины сейчас находятся уже свыше 3 тыс. фур. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.