Эксперт оценил результаты новой встречи министров ОПЕК+
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал итоги новой встречи министров стран международной организации ОПЕК+ и рассказал о ее значении для рынка.
Министерская встреча ОПЕК+ состоялась 30 ноября в онлайн-формате. Итогами мероприятия стали принятое решение о добровольном сокращении добычи нефти некоторыми странами в первом квартале 2024 года и о вступлении Бразилии в ряды участников альянса. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти и доведет его с 300 до 500 тыс. баррелей в сутки до конца I квартала 2024 года.
Тут по сути значительного дополнительного сокращения нет. Небольшое сокращение происходит за счет России и Саудовской Аравии. Впрочем, в этот раз там все довольно запутано, ясности не добавили даже пояснения Новака. По всей видимости, когда говорится, что Саудовская Аравия снизит добычу на 1 млн. баррелей в сутки, а Россия – на 500 тыс. баррелей в сутки, то речь идет об уже сокращенных объемах, просто это продлевают на следующий год. Саудовская Аравия, в частности, сократила добычу на 1 млн. баррелей с июля. Это произошло добровольно и без всяких квот, а теперь это просто закрепляется на уровне ОПЕК+. Ее квоты по сути приводят к реальной добыче. То же самое и у нас: еще в феврале 2023 года Новак заявил, что мы снижаем объемы добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. И сейчас мы видим, что на уровне ОПЕК+ нам утвердили эти объемы производства. Поэтому речи о том, что с рынка сейчас физически уйдет под 2 млн. баррелей в сутки, не идет. Да, сокращение произойдет за счет того, что другим участникам немного скорректировали их квоты, но оно будет небольшим. С рынка физически уйдет порядка 200-300 тыс. баррелей в сутки. То есть фактически страны ОПЕК+ сохранили статус-кво.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
По словам эксперта, сейчас все участники рынка хотели бы немного поднять цены на нефть.
"В настоящее время они колеблются в районе 80 долларов за баррель, а хотелось бы - чуть выше 85. И хотя та же самая Саудовская Аравия официально не публикует свои данные, но говорят, что она верстает бюджет, исходя из 85 долларов за баррель. Поэтому, конечно, в идеале было бы получить такой уровень цен. При том, что скидка на российскую нефть составляет порядка 9 долларов, то при 85 долларах за баррель она соответственно, будет стоить менее 80. А у нас бюджет на 2024 сверстан, исходя из цены на нефть в 71 доллар за баррель. То есть для нас цена на нефть в 85 долларов тоже была бы позитивной", — отметил эксперт.
Вместе с тем Юшков высказался о решении Бразилии присоединится с января 2024 года к ОПЕК+, которое было озвучено по итогам онлайн-встречи министров.
"Вступление Бразилии в ОПЕК+ оценивают по-разному. Одни говорят, что нынешний руководитель страны Луис Инасиу Лула да Силва тяготеет к некому регулированию, и поэтому одобряет вхождение страны в ОПЕК+. При этом можно отметить, что Бразилия ранее предлагала наращивать объемы добычи. Там сейчас разрабатывается несколько глубоководных проектов, и в Бразилии планируют к 2030 году с нынешних примерно 3 млн. баррелей в сутки выйти на уровень добычи в 5 млн. баррелей в сутки. И пока эти проекты не запускают, то Бразилии, конечно, выгодно присоединение к ОПЕК+. Бразилия - это новый и довольно крупный игрок внутри ОПЕК+, и в этом плане ее участие подталкивает цены вверх. Но, с другой стороны, когда ее проекты будут вводить в эксплуатацию, то не исключено, что она точно также с легкостью сможет выйти из сделки. И это, конечно, опасно, поскольку тогда все остальные участники могут сказать, мол, почему мы должны соблюдать ограничения, если есть пример Бразилии, которая вышла из ОПЕК+ и наращивает объемы добычи, а мы продолжаем ограничивать производство. То есть это стало бы дурным примером. Но опять же - скорее всего, рост объемов добычи нефти в Бразилии мы увидим только через несколько лет", — заключил собеседник.
Ранее сообщалось, что в ОПЕК+ столкнулись с опасным расколом из-за нефтяного протеста одной страны.