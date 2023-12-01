Мосбиржа: компании играют в «кошки-мышки» в раскрытии отчетов

Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что некоторым фирмам сейчас тяжело раскрывать данные, в этой связи момент публикации отчетностей ими оттягивается, передает РБК.

Специалист отметила, что возможности биржевой привлекательности ограничат компаниям, которые не хотят быть прозрачными при листинге на Московской бирже.

«Некоторые, как нам кажется, начинают играть в какие-то "кошки-мышки" с биржей, дотягивая раскрытие необходимой информации до последнего дня, когда это можно раскрыть», — подчеркнула она.

В прошлом году кредитным организациям и компаниям позволили не публиковать финансовую отчетность из-за рестрикций со стороны Запада. Решение приняли правительство и российский регулятор.