Макрон обратился к богатейшим странам мира из-за угля

Президент Франции Эммануэль Макрон рекомендовал странам «Большой семерки» (G7) отказаться от использования угля до 2030 года. С подобным предложением французский лидер выступил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), сообщает ТАСС.

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Макрон выразил уверенность, что если богатейшие страны первыми откажутся от использования угля, то их примеру последуют и все остальные.

«Страны G7 должны показать пример и первыми взять на себя обязательство об отказе от угля до 2030 года», — отметил глава Франции.

Он пообещал, что Париж сдержит свое обещание и закроет до 2027 года все тепловые станции в стране, работающие на угле.

«Наиболее богатые государства должны помочь менее обеспеченным странам отказаться от угля», — заключил президент республики.