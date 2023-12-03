Эксперт сделал прогноз курса доллара на 2024 год
С технической точки зрения есть вероятность большого цикла укрепления рубля, но быстрого продвижения ждать не стоит.
«Ближайшая зона поддержки находится на 85-84 рублях. Курс вполне может дойти туда в этом году, учитывая текущие настроения. Но если мы посмотрим на сезонность, то по статистике за 20 с лишним лет рубль традиционно склонен показывать слабость в декабре и январе. Конечно, бывают исключения, но так или иначе, в ближайшее время очень вероятна коррекция к зоне 92-94 рубля, возможно, выше», - сообщил финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол.
Прогноз курса доллара в 2024 году
По мнению эксперта, в первой половине 2024 года курс доллара будет в границах 80-90 рублей.
«В ближайшие месяцы стоит ожидать формирование коррекции к падению доллара, после чего, в первом и втором кварталах 2024 скорее всего мы увидим консолидацию в диапазоне 80-90 рублей и потом, возможно, склонность к укреплению рубля возобновится, если тому будут способствовать соответствующие факторы», - сделал прогноз аналитик.
Напомним, в пятницу курс доллара рос на Мосбирже, поднявшись почти на рубль. Курс доллара закончил неделю на отметке 90,40 руб.