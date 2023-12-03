Российские банки на четверть сократили выдачу кредитов

«В октябре банки выдали необеспеченные кредиты на 582,5 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в рекордном августе. До этого — начиная с января этого года — выдачи активно увеличивались из месяца в месяц, демонстрируя рост в диапазоне от 2 до 37%», — передает данные «Скоринг Бюро» газета «Известия».