США благодаря санкциям заработали на поставках газа в Евросоюз €52,2 млрд

Соединенные Штаты в общей сложности заработали с февраля 2022 года €66,7 млрд на поставках газа в европейские страны. При отсутствии антироссийских санкций США получили бы на €52 млрд меньше, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Стало известно, сколько заработали США на поставках газа в ЕС
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Евросоюз, по данным ведомства, в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года приобрел у американских поставщиков порядка 61 млрд кубометров энергоресурса на €66,7 мрлд, а в среднем закупал 3,1 млрд кубометров на €3,3 млрд в месяц.

В 2021 году, до введения санкций, Россия поставляла в ЕС ежемесячно 1,25 млрд кубометров газа на €725 млн.

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Таким образом, отмечают аналитики агентства, европейцы заплатили американской стороне на €52,2 млрд больше, чем заплатили бы россиянам за такой же объем топлива.

Напомним, что российские официальные лица многократно сообщали о негативных последствиях перехода европейских компаний на американский газ. По их словам, разорвав многолетние контракты с россиянами, европейцы совершили сильную ошибку.

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