Всемирный банк увеличит финансирование климатических проектов

Всемирный банк увеличит долю климатических проектов в своем годовом финансировании до 45%. Банк вложит в борьбу с изменением климата более 40 миллиардов долларов, начиная с лета 2024 года. Об этом сообщил глава организации Аджай Банга, передает РИА Новости.

Банга выступил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

Он заявил, что Всемирный банк увеличит «природный» фонд и активизирует борьбу с изменениями климата. На эти цели потратят более 40 миллиардов долларов, примерно на 9 миллиардов больше, чем было запланировано.

«Группа Всемирного банка решила направить 45% своего годового финансирования за финансовый год с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, на проекты, связанные с климатом», — сказал Банга.

Помимо борьбы с глобальным потеплением, банк намерен сосредоточиться на защите экосистем и биоразнообразия планеты.