Стратегический запас нефти США упал до рекордного минимума за последние 30 лет. За год администрация президента США Джо Байдена потратила 40 процентов запасов. Об этом в интервью телеканалу Fox News Тим Стюарт.

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По его мнению, запасы тратятся, чтобы нынешняя администрация смогла благополучно пройти очередной электоральный цикл.