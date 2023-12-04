Стратегический запас нефти США упал до рекордного минимума
Стратегический запас нефти США упал до рекордного минимума за последние 30 лет. За год администрация президента США Джо Байдена потратила 40 процентов запасов. Об этом в интервью телеканалу Fox News Тим Стюарт.
По его мнению, запасы тратятся, чтобы нынешняя администрация смогла благополучно пройти очередной электоральный цикл.
Как рассказал Стюарт, пополнять запас придется тяжелой нефтью, в то время как в США в основном добывают легкую малосернистую, поэтому придется топливо экспортировать.
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