МИД: расчеты в нацвалютах станут приоритетом России в БРИКС

Увеличение расчетов в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС . Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи объединения.

«Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивании расчетов в национальных валютах», — заявили в ведомстве. Приоритетным направлением работы российского председательства станет комплексная реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, а также Плана действий по инновационному сотрудничеству до 2024 года.

БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС. Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России.