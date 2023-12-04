Аналитики предсказали, что будет с курсом доллара на этой неделе

На прошлой неделе рубль снизился на фоне завершения налогового периода и падения цен на нефть.

Курс рубля на прошлой неделе превысил 90 ₽ за доллар. Пятничные торги закрылись на отметке 90,41 ₽, что на 0,8 ₽ выше закрытия предшествующей недели. Каким будет курс валют на этой неделе, аналитики рассказали «Коммерсанту».

ПСБ: 89,5–91,5 ₽ за доллар. Рубль в конце прошлой недели ослаб на фоне ситуации на рынке нефти. Однако откат нефтяных котировок и текущая динамика валютных пар носит локальный характер, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«Допускаю, что в ближайшие дни рубль останется под давлением неблагоприятного внешнего фона. Но в дальнейшем рассчитываю на возврат курса в диапазон 85–90 ₽ за доллар», — прогнозирует аналитик.

«БКС Мир инвестиций»: 88,5–91,5 ₽ за доллар.

«Баланс факторов сложился так, что сильные движения курса как вверх, так и вниз краткосрочно маловероятны», — полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

По его словам, снижение рубля было прогнозируемо на фоне завершения налогового периода и импульса укрепления доллара на мировом валютном рынке. Принятое ОПЕК+ решение по квотам и сокращениям может сместить цены на нефть ближе к $85 за баррель Brent, что может поддержать рубль.

Экспобанк: 90–91,5 ₽ за доллар. Курс постепенно возвращается в диапазон 90–100 ₽ за доллар. На мировых рынках американская валюта растёт из-за ожиданий по дополнительному повышению ставки ФРС США, которое может состояться 13 декабря, отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. До конца года на курс также может повлиять заседание Банка России по ключевой ставке 15 декабря.