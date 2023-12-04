Украине может грозить "суверенный дефолт" из-за кризиса в ФРГ – СМИ

Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро военной помощи от Евросоюза. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт", сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Financial Times.

СМИ: Украине может грозить «суверенный дефолт» из-за кризиса в ФРГ
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Новый пакет помощи могут не согласовать из-за разногласий, которые возникли на фоне кризиса в Германии, а также из-за победы ультраправой партии в Нидерландах, которая оказывает высокое давление на ЕС.

Отмечается, что страны-члены Евросоюза далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока.

Очередной саммит ЕС состоится в Брюсселе 14–15 декабря. По данным СМИ, именно там решится судьба нового пакета помощи для Киева.

Ранее сообщалось, что в странах Европейского союза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне. По данным СМИ, это может случиться во время саммита, который запланирован на середину декабря.

В ходе мероприятия государства Евросоюза должны принять решение о вступлении Украины в сообщество. Кроме того, на саммите будет решаться вопрос соглашения по бюджету, который предусматривал бы передачу Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.

Однако, считают авторы статьи, ситуация может пойти по другому сценарию из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Он настаивает на том, чтобы политический и финансовый процесс этих вопросов был заморожен, пока государства Евросоюза не согласятся полностью пересмотреть поддержку Украины.

Один из европейских чиновников подтвердил изданию, что страны сообщества движутся к серьезному кризису.