Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии

В России запретили ввоз овощей и фруктов, в которых нашли карантинные объекты, из ряда регионов Молдавии. Меры, которые ранее анонсировал Россельхознадзор, вступили в силу с понедельника, 4 декабря.

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В ведомстве подчеркнули, что ввоз подобной продукции может нанести огромный ущерб сельскохозяйственному производству в России. Кроме того, молдавские компетентные органы не ответили на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и не приняли мер по предотвращению поставок зараженной продукции.

Напомним, что аналогичные меры принимались в 2022 году. Тогда Россельхознадзора ограничил ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии. Как отмечала тогда советник главы ведомства Юлия Меланко, сотрудники службы зафиксировали рост случаев обнаружения карантинных объектов в продукции.