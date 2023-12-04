Финансовый аналитик объяснил рост стоимости биткоина

Биткоин - это цифровая валюта, которая как бы сама себя регулирует. Он имеет алгоритм создания, согласно которому какое-то количество биткоинов производится за единицу времени - в соответствии с тем, какие вычислительные мощности были задействованы для работы сети. И в эти алгоритмы уже заложено снижение темпов производства биткоинов - чем дальше, тем меньше их появляется за единицу времени. При этом происходит это скачкообразно. Когда какое-то количество биткоинов уже циркулирует, производится майнинг - вычисления, необходимые для функционирования сети цифровой валюты. Собственно, биткоины появляются как награда за эти вычисления. И эта награда со временем снижается. Чем больше биткоинов выпущено, тем ниже темп выпуска в будущем. Всего может быть выпущен только 21 млн биткоинов - так запрограммировано. И вот это событие, когда темпы эмиссии снова упадут вдвое, прогнозируется на весну следующего года. Обычно перед этим событием цена биткоина растет, поскольку снижаются темпы денежного предложения. Тут можно привести такую аналогию, как поднятие ставки Центральным банком.

Дмитрий Голубовский Аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист