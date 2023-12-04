Белый дом сообщил конгрессу об иссякании средств для Киева к концу года
Белый дом предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.
Об этом информирует агентство Bloomberg.
Как заявила руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в своём письме к лидерам палат конгресса, у администрации США «нет волшебного горшочка с финансами», чтобы разрешить эту ситуацию.
«У нас закончились деньги — и почти закончилось время», — отметила Янг.
Ранее в Белом доме вновь заявили, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.