В Европе нашли способ обосновать изъятие российских активов

Замороженные частные активы россиян в Европе теоретически можно конфисковать, рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он пояснил, что это решение можно будет обосновать на основании судебных решений по уголовным преступлениям, пишет «Прайм».

По его данным, за два года власти Евросоюза заморозили на территории европейских стран частные активы россиян на общую сумму €28 млрд.

Рейндерс отметил, что эти средства частично можно будет изъять при помощи новых схем и механизмов, которые разрабатывают специалисты Евросоюза.

Вместе с тем, заметил еврокомиссар, для полноценной работы механизмов властям ЕС потребуется принять ряд решений, в частности, признать обход санкций уголовным преступлением.

Чиновник резюмировал, что до принятия законов по санкциям говорить о завершении разработки нового механизма преждевременно.