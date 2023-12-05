Эксперты: ЕC продолжает покупать в третьих странах нефтепродукты из сырья РФ

Европа спустя год с момента начала действия эмбарго и ценового потолка продолжает покупать в третьих странах нефтепродукты из российской нефти, отмечают опрошенные ТАСС эксперты.

"Страны ЕС в основном смогли переориентировать импорт в пользу нефти с Ближнего Востока. При этом они продолжают закупать нефтепродукты, изготовленные из российского сырья в третьих странах, но вынуждены платить за них более высокую цену", - сказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Видео дня

По словам руководителя нефтегазовой практики в области стратегического и операционного консалтинга Kept Максима Малкова, европейский рынок составлял весомую часть направлений экспорта российского топлива, поэтому выпадение таких объемов поставок из европейского рынка не смогут оперативно заместить другие поставщики.

"Российская нефть поставляется в страны Азии и Ближнего Востока, откуда она в виде блендов может поставляться по всему миру, включая западные страны", - отметил он.

Как считает эксперт, Евросоюз сможет заместить до 80% поставок топлива из РФ за счет увеличения поставок из Саудовской Аравии и США, однако это скажется на цене и возможном образовании дефицита топлива в самой Европе.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович подчеркнул, что "нефтяные" санкции против России гораздо мягче "газовых".

Он объяснил это неспособностью других игроков полностью заменить РФ на рынке.

"В сфере нефти мгновенно заменить Россию без большого ущерба для мировой экономики, без того, чтобы начался рост цен на нефтепродукты, они не могут, поэтому меры относительно мягкие по сравнению с тем, что в газе происходит", - отметил он.