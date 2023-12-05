В России указали на новый признак конца гегемонии США

Новый исторический рекорд цены на золото является плохим знаком для Соединенных Штатов и американского доллара. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В понедельник утром, 4 декабря, стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигала рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию. В рамках коррекции она опускалась до 2070 долларов.

Пушков подчеркнул, что стоимость золота достигала самого высокого уровня за всю историю. По мнению сенатора, это «плохо для доллара и для США».

«Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, — все это подрывают доверие к американской валюте», — объяснил Алексей Пушков.

По его словам, это является признаком конца «гегемонии США, какой ее все знали».

В ноябре американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что мировой гегемонии США пришел конец, политическое и экономическое влияние Вашингтона было подорвано.