Курс доллара превысил 93 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 3 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 07:40 по московскому времени доллар вырос на 0,79%, до 93,0025 рубля. К 07:44 валюта замедлила рост и находилась на отметке 92,97 рубля (+0,75%). В это же время европейская валюта прибавила 0,42%, поднявшись до 100,4 рубля, курс юаня увеличился на 0,73%, до 12,972 рубля