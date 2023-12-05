Назван фактор, ускоряющий продовольственную инфляцию

Более 50% удорожания потребительской корзины в минувшем октябре можно объяснить повышением стоимости продовольственных товаров. С таким утверждением выступили в Институте Гайдара, передает «Коммерсант».

Отмечается, что в ноябре наблюдалось сильное ускорение динамики цен на продовольствие до 3,1% с 1% в октябре. Стоимость продуктов питания в этом же месяце повышалась быстрее, чем цена общей потребительской корзины.

В России прибегли к введению ограничений на экспорт яиц и мяса птицы, напомнило издание. Как отмечается, это было сделано для того, чтобы сдержать рост цен на социально значимые продукты питания.

Подчеркивается, что в стране также установили квоты на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи в страны вне ЕАЭС. Действие меры начнется с середины февраля 2024 года.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что без повышения ключевой ставки в России нельзя избежать разгона инфляции.