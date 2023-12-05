В РФ приготовились к возможному снижению доходов от продажи нефти и газа

В России приготовились к возможному снижению доходов от продажи нефти и газа. Минфин в 2,5 раза урежет выделяемый объем средств на покупки валюты и золота, сообщает пресс-служба ведомства.

В августе Минфин впервые с февраля 2022 года возобновил покупку валюты в рамках бюджетного правила. К ноябрю объем ежедневных операций увеличился до 29,6 миллиарда рублей в день. Однако в декабре ведомство намерено снизить показатель до 244,8 миллиарда рублей в месяц, или 11,7 миллиарда рублей в день.

В ведомстве предупредили, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета к концу года могут снизиться более чем в полтора раза — до 362 млрд рублей. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого объема в ноябре составило минус 117,2 миллиарда рублей.