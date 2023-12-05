В МИД РФ заявили о провале политики Запада по потолку цен на нефть из РФ

"Об этом же много пишут и говорят: продаем [нефть], продаем, невзирая [ни на что], по более высоким ценам. Значит, [подобная политика Запада] провалилась, хотя будут зажимать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, провалилась ли политика Запада в отношении потолка цен на российскую нефть по прошествии года его установления.

5 декабря 2022 года одновременно с эмбарго страны Евросоюза, Группы семи и Австралия установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель, запретив подчиненным им судам и территориям перевозить морем и страховать нефть, продающуюся дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ, их предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории. Россия, в свою очередь, заявила, что не признает условия ценового потолка, а компании РФ не будут поставлять нефть странам по этому механизму.