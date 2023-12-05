Путин в Саудовской Аравии обсудит сотрудничество в области энергетики

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, российский лидер Владимир Путин в рамках своего визита Саудовскую Аравию 6 декабря будет обсуждать энергетическое сотрудничество двух стран.

«Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+», — сказал он.

По его словам, сотрудничество двух стран в этой области является гарантией сохранения «стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке».