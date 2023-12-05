Мосбиржа подготовила сценарий действий на случай остановки торгов долларом

"Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад. Мало у кого остались счета. Но в целом доля долларов в обслуживании внешнеторговых операций и на финансовом рынке, на валютном рынке - принципиально меньше", - сказал Марич на встрече с журналистами.