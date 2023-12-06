Названа причина наращивания контактов Индии с Тайванем

Индия перешла к постепенному укреплению связей с Тайванем в связи с конфронтацией обеих сторон с Китаем. Об этом сообщают «Известия».

Издание сообщило о планах Нью-Дели подписать в декабре 2023 года с администрацией острова соглашение о рабочей силе, которое позволит индийцам заполнить кризисный тайваньский рынок труда.

При этом, как отмечается, урегулирование отношений с Тайванем как с суверенным государством «вызывает раздражение» у Пекина, указано в материале.

Газета выяснила, как отношения Китая и Индии отражаются на БРИКС и ШОС.

Она напоминает о том, что Китай и Индия входят в БРИКС и ШОС, наряду с Россией. В этой связи, как отмечается, «трения между двумя азиатскими странами небеспочвенно вызывают опасения в контексте работы обеих международных организаций», подчеркивается в статье.

Специалисты при этом обращают внимание на то, что с учетом недавнего расширения БРИКС объединение становится все сильнее.

По их мнению, отношения между Индией и Китаем не могут негативным образом сказаться на процессах в нем.