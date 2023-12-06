Летчик Ярошенко заявил о пользе санкций для отечественной авиаотрасли

«Эти санкции пошли только на пользу нам. Весь наш авиапром пустили под нож, и мы стали летать на импортной авиатехнике. Мы стали полностью поддерживать западные структуры. Они стали развиваться, а наши все КБ, наши авиационные предприятия канули в Лету. Очень много предприятий накрылось, миллионы людей остались без работы. Только сейчас мы стали всё восстанавливать, будем производить свои самолёты. Я не знаю, по каким причинам это всё не стали делать раньше. К примеру, не стали производить хорошие самолёты Ту-204, Ту-214.



Как минимум возобновить производство [до 2035 года — прим. ГМ] Ту-214 и Ту-204, МС-21. Сейчас нужно наладить поставщиков. Всё можно создать. Даже если брать импортную авиационную технику, всё то же самое, сейчас производится импортозамещение. Некоторые агрегаты и блоки, которые были импортными, сейчас наши предприятия стали производить под импортную технику. Это всё в процессе».