Золото, доллар и Brexit: сбывшиеся «шокирующие» прогнозы Saxo Bank

В декабре датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2024 год, предсказав конец капитализма в США, нефть по 150 долларов и кризис из-за искусственного интеллекта. Не все прогнозы банка оказываются просто «страшилками» — «Рамблер» рассказал, какие из них в итоге сбылись.

О золоте

В 2012 году эксперты Saxo Bank предупредили, что золото может подешеветь до 1200 долларов за тройскую унцию в 2013-м. Стратеги банка отмечали, что в случае особенно быстрого роста экономики США, инвесторы начнут продавать золото. Усугубить ситуацию могло отсутствие спроса со стороны Индии и Китая, столкнувшихся со слабым ростом экономики и безработицей.

В Saxo Bank отмечали, что распродажи золота могут стать паническими из-за некоторых решений Федеральной резервной системы США, в итоге цены пробьют уровень в 1500 долларов за тройскую унцию, а затем рухнут и до 1200.

Этот «шокирующий» прогноз стал первым сбывшимся для Saxo Bank. В 2013 году цены на золото падали ниже 1200 долларов, поскольку инвесторы все больше обращали внимание на акции и доллар, а центральные банки поддерживали восстановление мирового роста после глобального кризиса, рассказал автор прогноза Оле Хансен. Триггером стал прорыв цен в апреле 2013 года ниже уровня в 1525 долларов.

О биткоине

Когда криптовалюты начали набирать обороты, стратеги Saxo Bank предсказали, что биткоин резко вырастет в цене. Причину в банке связали с перерасходом средств за время президентства Дональда Трампа, с ростом госдолга США, скачком инфляции и желанием людей по всему миру «оторваться от валют центральных банков». Прогноз в итоге сбылся: стоимость биткоина выросла почти до 20 тысяч долларов на пике 2017 года.

Однако обстоятельства предсказания не были точными, рассказали в Saxo Bank. Взлет биткоина был связан не столько с макроэкономическими движениями в эпоху Трампа, сколько со спекуляциями на этой криптовалюте.

О Brexit

За несколько лет до Brexit — выхода Британии из Евросоюза — в Saxo Bank предсказали «развал ЕС». По итогам референдума, прошедшего в июне 2016 года, большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года.

В конце 2016 года в Saxo Bank изменили свое мнение и допустили, что Лондон отступит и останется в ЕС в обмен на более выгодные условия членства, но этого так и не произошло.

О выборах в США

В прогнозе, сделанном в конце 2019 года, Saxo Bank предсказал победу кандидата от Демократической партии на выборах президента США. В 2020-м действительно победил демократ Джо Байден.

В материалах Saxo Bank шла речь о победе его соратницы по партии Элизабет Уоррен, которая в итоге сняла свою кандидатуру. Однако на момент составления прогноза победа демократов действительно казалась маловероятной — в январе-феврале 2020 года рейтинг Дональда Трампа достиг максимума за все время его президентства.

О слабом долларе