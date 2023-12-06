РФПИ и партнеры из Саудовской Аравии вложат в экономику РФ свыше ₽1 трлн

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Саудовской Аравии вложат в экономику РФ более 1 трлн рублей в ближайшие два года, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Российский фонд прямых инвестиций и его партнеры из Саудовской Аравии планируют инвестировать в проекты в России свыше 1 трлн рублей в ближайшие два года, таким образом удвоив объем текущего портфеля совместных инвестиций", - сказал он.

Дмитриев отметил, что с самого начала своей деятельности РФПИ рассматривал Ближний Восток как одно из ключевых направлений и работал над созданием "мостов" между Россией и ведущими странами региона по всем направлениям сотрудничества.

По его словам, с 2015 года РФПИ и партнеры из Саудовской Аравии уже проинвестировали в более чем 40 совместных проектов в России совокупной стоимостью более 1 трлн рублей. 12 проектов из них в области информационных технологий, транспорта, инфраструктуры, нефтехимии были реализованы "с нуля".