Британия расширила список санкций против России на 45 позиций

Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.

Британия расширила список санкций против России
© globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Санкции направлены против предприятий, которые, предположительно, связаны с поставками оборудования и запчастей для российской военной сферы.

Речь идёт о предприятиях из России, Сербии, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана.

Также в санкционный список включены конструктор беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.