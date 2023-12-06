Британия расширила список санкций против России

Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.

Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Санкции направлены против предприятий, которые, предположительно, связаны с поставками оборудования и запчастей для российской военной сферы.

Речь идёт о предприятиях из России, Сербии, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана.