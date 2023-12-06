Британия расширила список санкций против России на 45 позиций
Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.
Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.
Санкции направлены против предприятий, которые, предположительно, связаны с поставками оборудования и запчастей для российской военной сферы.
Речь идёт о предприятиях из России, Сербии, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана.
Также в санкционный список включены конструктор беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.