Бензин в РФ за неделю подешевел на 8 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 27 ноября по 4 декабря 2023 года снизились на 8 копеек - до 54,56 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 опустились на 8 копеек и составили 50,21 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 понизились на 10 копеек, до 54,8 рубля за литр, а стоимость Аи-98 - на 2 копейки, до 68,14 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 1 копейку - до 64,27 рубля.

За период с 28 ноября по 4 декабря снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Чеченской Республике - на 3,2%.

Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 7 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Хабаровском крае - на 1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,15 до 50,99 рубля, марки Аи-95 - от 54,25 до 58,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,5 до 50,94 рубля, марки Аи-95 - от 53,6 до 56,52 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 до 70,49 рубля за литр.