США ввели новые санкции против кипрских компаний "из-за их связей с Россией"

Министерство финансов США в среду, 6 декабря, объявило о введении новых санкций в отношении трех зарегистрированных в Республике Кипре компаний.

Как сообщает кипрское государственное телевидение RIK, через фирмы, против которых Вашингтон ввел рестрикции, якобы проходила закупка электроники двойного назначения для конечных пользователей в России.

При этом в схеме также участвовала сеть компаний из Бельгии и Нидерландов.

Напомним, что в прошлом апреле США и Британия ввели санкции против 23 греков-киприотов и 18 местных компаний. Их США и Британия также обвинили в обходе антироссийских санкций, поддержке специальной военной операции на Украине, а также в оказании услуг "российским олигархам".