Санкции Соединенных Штатов Америки (США) и Европейского союза (ЕС) привели к тому, что расчет в юанях вырос в два раза. Такую оценку быстро меняющейся ситуации в экономике дал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Через четыре года объем сделок, которые будут оплачены в китайской национальной валюте, превзойдет объем операций в долларах и евро, и на этом западные санкции «можно будет считать законченными», заключил бизнесмен в своем Telegram-канале.

Китайский юань закончил минувшую рабочую неделю ростом курса на Московской бирже. Существует ряд факторов, которые оказывают позитивное влияние на курс этой валюты. Об этом рассказал директор департамента операций на финансовых рынках Максим Тимошенко.

Основными факторами укрепления российской валюты по-прежнему остаются высокие ставки ЦБ России. Об этом сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов.