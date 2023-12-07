Названа причина ослабления рубля

«У нас инфляция происходит из-за монополий. Повышение ставки в надежде понизить инфляцию бьет мимо цели и попадает в итоге в предпринимательство. Для развития необходима ставка не выше 5 процентов. В США — это 5 с небольшим, в Европе — тоже, в Австралии — 4 с чем-то. В Турции — очень высокая, но там и экономический хаос», — напомнил экономист.