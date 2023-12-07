Представлены «шокирующие прогнозы» на 2024 год  от Совкомбанка

Совкомбанк вслед за датским Saxo Bank презентовал собственные «шокирующие прогнозы» на предстоящий год, передает РБК.

Представлены «шокирующие прогнозы» на 2024 год от Совкомбанка
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Речь идет о «шок-презентации», представленной зампредом правления — руководителем корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаилом Автуховым. Она была показана на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds. В презентации представлены возможные негативные варианты развития событий на рынке и в экономике, которые, возможно, произойдут в 2024 году.

Так, банк не ожидает снижения ставки ЦБ. Кредитная организация считает, что в следующем году она может достичь 25%, а инфляция — 15%.

Еще один прогноз связан с ценами на нефть. Так, Совкомбанк допустил нефть по $40 за баррель. По его данным, обвал может произойти в том случае, если картель ОПЕК+ развалится.

Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2024 год

Прогноз коснулся и курса валют. По данным банка, курс доллара может подняться до ₽200. Он не исключает ослабления рубля в связи с сохранением геополитических рисков, а также возможных послаблений к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.

Также банк сделал прогноз по международным облигациям.

«Международных облигаций не будет. Бума размещений в юанях в 2023 году не произошло и в 2024-м ситуация не улучшится. Этот сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса», — отметили в кредитной организации.

Кроме того, в банке считают, что «IPO не будет». Там указывают на опасения экспертов по поводу роста акций в 2024 году в связи с жесткой монетарной политикой ЦБ.

Также в банке прогнозируют дефолты. Там считают, что на грани дефолта окажутся компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства в период высоких ставок.

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