Путин назвал острую проблему российской экономики

Президент РФ Владимир Путин назвал отток капитала менее острой проблемой для России, чем нехватка инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости.

7 декабря Путин выступил на Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Президент призвал создать в стране широкую линейку инструментов для поддержки инвестиций. По его мнению, в РФ не хватает таких инструментов, поэтому необходимо давать ход новым решениям.

В то же время президент отметил рост внутренних инвестиций в РФ, передает ТАСС. Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал в стране прибавили 12,6 процента, в третьем квартале — 13,3 процента.

«Это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу», — заявил Путин.

Он призвал поддержать растущую деловую активность и обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса, покрывающего потребности внутреннего рынка и экспортный спрос.