Цена на российскую нефть упала ниже потолка

В результате резкого снижения нефтяных котировок и ужесточения давления со стороны США стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в последние дни упала ниже ценового потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Bloomberg.

Цена на российскую нефть упала ниже потолка
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В порту Приморска на Балтийском море цена Urals достигла 56,15 доллара за баррель, в порту Новороссийска на Черном море — до 56,55 доллара. Таким образом, дисконт к эталонному сорту Brent уже увеличился почти до 20 долларов за баррель.

По данным Министерства финансов России, в ноябре средняя цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals составила 72,84 доллара за баррель, что на десять процентов ниже, чем в октябре, а дисконт превысил отметку 10 долларов.

Однако после министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября в Вене, нефтяные котировки обрушились. Участники рынка расценили результаты саммита как слабость организации и неспособность в дальнейшем удерживать комфортный для себя ценовой уровень.

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На рост дисконта повлияли и санкции США в отношении танкеров, задействованных в перевозке сырья выше потолка, и отказ ряда греческих судовладельцев от сотрудничества с российскими компаниями. После предупреждения со стороны США они посчитали риски слишком высокими. На Грецию приходилось пятая часть российского нефтяного экспорта по морю, поэтому такие действия стали серьезным ударом.