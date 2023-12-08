В России нашли способ решения проблемы кадрового дефицита

Проблема дефицита кадров в России будет решаться за счет национального проекта по повышению производительности труда. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что благодаря мерам по оптимизации и автоматизации производственных процессов нехватка работников будет сокращена на 10% к 2030 году.

Также подчеркивается, что данный нацпроект позволил уменьшить потребность в кадрах на 100 тысяч человек за последние шесть лет.

В министерстве полагают, что пролонгирование госпрограммы по повышению производительности труда позволит уменьшить потребность еще больше.