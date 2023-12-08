В России нашли способ решения проблемы кадрового дефицита
Проблема дефицита кадров в России будет решаться за счет национального проекта по повышению производительности труда. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минэкономразвития РФ.
Отмечается, что благодаря мерам по оптимизации и автоматизации производственных процессов нехватка работников будет сокращена на 10% к 2030 году.
Также подчеркивается, что данный нацпроект позволил уменьшить потребность в кадрах на 100 тысяч человек за последние шесть лет.
В министерстве полагают, что пролонгирование госпрограммы по повышению производительности труда позволит уменьшить потребность еще больше.
Ранее заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов заявил, что дефицит кадров, особенно в труднодоступных районах, заставил компанию Российские железные дороги рассмотреть возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам.