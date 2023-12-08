ФТС перечислила в бюджет России более 6 трлн рублей

"План в 6,464 трлн [рублей] мы выполняем по прогнозу. <…> Осталось уже меньше 400 млрд в этом году. То есть мы перешагнули планку в 6 трлн, поэтому думаю, до конца года выполним, может, даже немного перевыполним то плановое задание, которое было", - сказал Давыдов.